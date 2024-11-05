أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - وسط حالة الانقسام التى تسيطر على مشاهد انتخابات الرئاسية الأمريكية، تعرض مواطن أمريكى من أصول مصرية يدعى أحمد غانم، للطرد من تجمع انتخابي لـ كامالا هاريس، بسبب دعمه للعرب والمسلمين.

المصري أحمد غانم يتعرض للطرد من حملة هاريس

أحمد غانم، مواطن أمريكي من أصول مصرية ناشط فى الحزب الديمقراطي، حينما وصلت كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، إلى ولاية ميشيجان لمخاطبة قواعدها الانتخابية استعدادا للمعركة الانتخابية التي ستخوضها ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب، سارع غانم لارتداء بدلة رسمية بدون أية إشارات سياسية، وتوجه إلى مكان التجمع الالتحاق ببقية أعضاء الحزب الديمقراطي ومناصريه.

وعندما كان أحمد غانم جالسا يتصفح هاتفه الجوال، تفاجأ بخض ضمن الفريق المسئول عن التنظيم يطلب منه مرافقتها إلى الباب، وهناك وجد العضو الديمقراطي "المسلم" رجل شرطة ينتظره ليبلغه رسالة واضحة وشديدة اللهجة مفادها: "يريدون منك الانصراف، لديك خياران لا ثالث لهما، إما أن ترحل، وإما أن أضعك في المقعد الخلفي"، مشيرا إلى سيارة الشرطة التي كانت تقف أمام القاعة.

حاول أحمد غانم صاحب الأصول المصرية ـ الحصول على أية معلومات حول سبب منعه من حضور التجمع الانتخابي، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بعنوان: "المسلمون ممنوعون من حضور مؤتمر هاريس بـ ميشيغان".

حملة هاريس تقدم اعتذارا للمصري أحمد غانم

وبعد ذلك قامت حملة هاريس بالتواصل مع أحمد غانم للاعتذار عما حدث خلال ذلك اليوم، مؤكدة أنه سيكون مرحبا به دائما في المهرجانات الخطابية الأخرى للمرشحة الديمقراطية.

أحمد غانم صاحب الأصول المصرية، كلمتك

لكن أحمد غانم رغم الاعتذار لم يتلقَّ تفسيرا لما حدث، وكان التفسير "المنطقي" الوحيد -من وجهة نظره- هو أنه مقل إزعاجا لكونه عربيا مسلما يدافع عن قضايا العرب والمسلمين داخل الحزب الديمقراطي، الذي يبدو أن علاقته بالمسلمين الأمريكيين، ليست في أفضل أحوالها، إلى درجة أن بعضهم يفكر جديا في التصويت لصالح دونالد ترامب، الذي كان حتى الأمس القريب عدوا صريحا لهم.

وفطن ترامب لتلك الفجوة بين الديمقراطيين والناخبين المسلمين وبدأ يسعى لاستغلالها، وعلى الفور تلقى أحمد غانم، اتصالا من حملة ترامب لمعرفة مدى استعداده للمشاركة في حملة دعائية.

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