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مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس احتجاجا على إقالة جالانت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بانطلاق مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

 

نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من منصبه

وأقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت من منصبه، وذلك بعد أشهر من الخلافات بين الطرفين حول طريقة التعامل السياسي مع حرب غزة في الجنوب، وحزب الله على الجبهة الشمالية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب إقالة جالانت، قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

 

 

نتنياهو يعلق على قرار إقالة جالانت من الدفاع الإسرائيلية

وعلق نتنياهو، على قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه في الأشهر الماضية انكسرت الثقة بيننا، وتم اكتشاف فجوات كبيرة فى طريقة في إدارة الحملة العسكرية.

 

وفى آخر ظهور له اليوم، صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ضد اليهود المتشددين، طالب بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أعوام، تجنيد الحريديم.

 

 

ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن  يوآف جالانت، قبل ساعات من قرار إقالته صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

تزامن ذلك مع تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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