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بلاغات كاذبة عن متفجرات تعرقل التصويت "مؤقتا" بولاية جورجيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - أعلنت سلطات مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الحاسمة في سباق الانتخابات الأمريكية أنه تم توقف التصويت في مركزي اقتراع بعد بلاغات  كاذبة بوجود قنابل، اليوم الثلاثاء.

          

تعطل التصويت بسبب تهديدات كاذبة بوجود قنابل                                                

وأفادت نادين ويليامز، مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، خلال مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، بورود خمسة تهديدات غير موثوقة بالقنابل، ما أدى إلى إخلاء مؤقت لمركزي اقتراع في المقاطعة لمدة 30 دقيقة تقريبا، قبل عودة التصويت بهما مرة أخرى.

وأعلنت مسؤولة الانتخابات في الولاية الجنوبية أنه سيتم التقدم بطلب للسلطات القضائية من أجل السماح بتمديد التصويت في الموقعين لساعات إضافية.

 

الولايات السبع المتأرجحة في سباق الرئاسة

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات السبع المتأرجحة في سباق الرئاسة، التي يسعى دونالد ترامب، وكاملا هاريس، بقوة للفوز بها.

وكانت ولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، فتحت تحقيقا بعدما تم الكشف عن رصد جهاز حارق وُضع في صندوق اقتراع. وأظهرت مقاطع فيديو، حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية رجال الإطفاء وهم يستجيبون للحادث، مع احتراق بعض بطاقات الاقتراع على الأرض.

وأبلغ المسؤولون عبر الحدود في ولاية أوريجون المجاورة عن تعرض أحد صناديق الاقتراع لهجوم مماثل بجهاز حارق، لكن نظام إطفاء الحرائق داخل الصندوق حال دون تضرر جميع البطاقات، باستثناء ثلاث منها.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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