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شملت جميع الولايات المتأرجحة، تفعيل قوات الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية لهذا السبب - أخبار كلمتك

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شملت جميع الولايات المتأرجحة، تفعيل قوات الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية لهذا السبب - أخبار كلمتك

شملت جميع الولايات المتأرجحة، تفعيل قوات الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن جميع الولايات المتأرجحة قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ومنذ قليل، أفاد مسئولون أمريكيون بأن تهديدات أمنية تسببت في تعطيل عملية التصويت في عدد من المناطق، ويجري العمل على تمديد ساعات الاقتراع لتعويض الوقت الضائع.

مشكلات تقنية أثناء الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

وفي سياق متصل، واجه بعض الناخبين مشكلات تقنية محدودة أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث أدى عطل في برنامج الفرز في منطقة كامبريا بولاية بنسلفانيا إلى تمديد فترة التصويت هناك. 

ويعمل المسئولون على معالجة هذه المشكلات لضمان استمرارية التصويت بسلاسة وشفافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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