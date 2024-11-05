سلطات ولاية جورجيا: صدور نتائج أغلب الأصوات بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أكدت سلطات ولاية جورجيا ثقتها في صدور نتائج أغلب الأصوات بالولاية بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

مراقبة تهديدات الانتخابات الأمريكية

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنشاء مركز قيادة في العاصمة لمراقبة التهديدات للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية.

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ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن جميع الولايات المتأرجحة قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

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