قرار مفاجئ من مكتب التحقيقات الفيدرالي لدعم تأمين انتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنشاء مركز قيادة في العاصمة لمراقبة التهديدات للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فأن جميع الولايات المتأرجحة قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ومنذ قليل، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن تهديدات أمنية تسببت في تعطيل عملية التصويت في عدد من المناطق، ويجري العمل على تمديد ساعات الاقتراع لتعويض الوقت الضائع.

وفي سياق متصل، واجه بعض الناخبين مشكلات تقنية محدودة أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث أدى عطل في برنامج الفرز في منطقة كامبريا بولاية بنسلفانيا إلى تمديد فترة التصويت هناك.

ويعمل المسؤولون على معالجة هذه المشكلات لضمان استمرارية التصويت بسلاسة وشفافية.

ترامب يشكك فى نزاهة النتائج مقدما: لو جاءت عادلة سأعترف بها ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

