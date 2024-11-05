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الصين تعد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي - أخبار كلمتك

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الصين تعد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي - أخبار كلمتك

الصين تعد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم الخارجي، بغض النظر عن كيفية تغيير البيئة الدولية.

أدلى رئيس مجلس الدولة الصيني، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نخبة من العارضين والمشترين الحاضرين في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، من بينهم "سينوبسيس" و"جنرال إلكتريك" و"إم إس دي" و"تشاينا فاو جروب".

وأعربت الشركات ذات التمويل الأجنبي في الاجتماع عن تفاؤلها تجاه السوق الصينية، قائلة إنها ستعزز حضورها وستزيد من استثماراتها في البلاد.

وقال لي تشيانغ، إنه على الرغم من بطء وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، ظلت العمليات الاقتصادية الشاملة في الصين مستقرة بشكل عام وشهدت تقدما، مؤكدا أن السوق الصينية لا تزال واحدة من أفضل الخيارات للشركات العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى السوق والدفع نحو التوسع المنظم للانفتاح في قطاعات مثل الاتصالات والتعليم والثقافة والرعاية الطبية.

وتعهد بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص متساوية في الوصول إلى عوامل الإنتاج، وتراخيص التأهيل، والمشاركة في المشتريات الحكومية، وغيرها من المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تصبح الصين وجهة تصدير للشركات الأجنبية وأيضا أرضا للاستثمار وريادة الأعمال، ما يسهل الروابط الأوثق بين الصين والسوق العالمية.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يواصل رواد الأعمال الصينيون والأجانب دعم العولمة الاقتصادية بقوة، والعمل معا لتعزيز التقدم التكنولوجي والتحديث الصناعي، وتعزيز محركات نمو جديدة للاقتصاد العالمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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