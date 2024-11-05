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الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري، مستشارا ترامب يكشفان الشرط الوحيد لإعلان فوزه - أخبار كلمتك

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الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري، مستشارا ترامب يكشفان الشرط الوحيد لإعلان فوزه - أخبار كلمتك

الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري، مستشارا ترامب يكشفان الشرط الوحيد لإعلان فوزه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - قال مستشاران لـ دونالد ترامب، المرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: إن السباق الرئاسي متقارب، وترامب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة.

مراهنًا في ذلك على سخط الأمريكيين 

وبحسب سي إن إن، من المعتقد أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري.
ويحاول ترامب العودة مجددًا للبيت الأبيض، مراهنًا في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل، وكذلك تراجع ما أسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب، هاتفًا: قاتلوا.

محاولة الاغتيال الأولى لترامب 

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسميًا بعد أيام قليلة مرشحًا للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلًا: "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".
وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرَّف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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