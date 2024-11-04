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المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً -  أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان اليوم الاثنين، أن مقاتليها هاجموا بالمسيرات اليوم هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة.

عمليات المقاومة العراقية ضد إسرائيل 

 وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية.

وسبق أن أعلنت المقاومة العراقية  استهدافها أهدافا في إسرائيل -بما فيها مدينة إيلات- مع تنامي التوترات بالمنطقة في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية.

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المقاومة العراقية تضرب أهدافا حيوية في إسرائيل بالطائرات المسيرة

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المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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