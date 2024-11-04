المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان اليوم الاثنين، أن مقاتليها هاجموا بالمسيرات اليوم هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة.

عمليات المقاومة العراقية ضد إسرائيل

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية.

وسبق أن أعلنت المقاومة العراقية استهدافها أهدافا في إسرائيل -بما فيها مدينة إيلات- مع تنامي التوترات بالمنطقة في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية.

المقاومة العراقية تضرب أهدافا حيوية في إسرائيل بالطائرات المسيرة المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.