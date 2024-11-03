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بقيمة 35 مليون دولار، الاحتلال الإسرائيلي يطلق برنامج المدافع عن الشمال - أخبار كلمتك

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بقيمة 35 مليون دولار، الاحتلال الإسرائيلي يطلق برنامج المدافع عن الشمال - أخبار كلمتك

بقيمة 35 مليون دولار، الاحتلال الإسرائيلي يطلق برنامج المدافع عن الشمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - أعلنت وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق برنامج "المدافع عن الشمال" الذي يخصص حوالي 35 مليون دولار لإقامة منشآت ومكونات أمنية للسكان القاطنين شمالي إسرائيل.

  الاحتلال يعلن إطلاق برنامج المدافع عن الشمال 

ويشمل البرنامج إقامة 150 منشأة عامة وتعليمية ضمنها روض أطفال و200 ملجأ عام في مناطق متفرقة من الجليلين الأعلى والغربي.

كما يتضمن البرنامج تخصيص ملايين الدولارات للسلطات المحلية في الشمال لإقامة ما يلزم من البنى التحتية الأمنية.

إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال 

وكانت إسرائيل قد أدرجت في وقت سابق إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال ضمن أهداف الحرب القائمة مع حماس وحزب الله.

ويلاحظ المراقبون أن لا هذا البيان ولا أي من البيانات الرسمية الإسرائيلية السابقة تطرقت إلى البلدات والقرى العربية في الشمال والتي تعاني من نقص في الملاجئ.

ومع تباطؤ وتيرة القتال في غزة، حولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية إذ يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط سياسية متزايدة من أجل إعادة السكان إلى منازلهم هناك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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