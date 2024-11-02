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سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - أعلنت سرايا القدس -  الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن قصف سديروت ومفلاسيم ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة، فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن اعتراض صاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت.

ومن جهتها رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا نحو سديروت ويجري التحقق إن كانا سقطا في منطقة مفتوحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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