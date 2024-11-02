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كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

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كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - أفادت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، اليوم السبت، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

وسبق أن قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، اليوم السبت: إن الولايات المتحدة دولة محتلة، لكننا سنحررها قريبًا، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية كارولينا الشمالية، أنه عندما يتسلم السلطة "سينتهي غزو المهاجرين لبلاده".

وأكد أن مصير الولايات المتحدة في أيدي الناخبين، مبينًا أن منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتحدث عنه فقط وليس عما ستفعله.

يأتي ذلك في ظل ترقب عالمي وغموض يحيط بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، يواصل المرشحان ترامب وهاريس حملاتهما الانتخابية المكثفة قبل يوم الاقتراع الحاسم يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أشد المنافسات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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