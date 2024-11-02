حزب الله يستهدف قاعدة جوية بجنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب وأصاب الأهداف بدقة.

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها.

وأوضح خامنئي أن إيران لن تترك أي تحرك عدائي دون رد، مضيفًا أن "الأعداء، بما فيهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سيتلقون ردًا حازمًا على أفعالهم ضد إيران والمقاومة."

ودوت صافرات الإنذار في هرتسليا ووسط إسرائيل وفي مدن شمال وشرق تل أبيب، بعد رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب.

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