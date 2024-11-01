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حماس تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية بخان يونس - أخبار كلمتك

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حماس تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية بخان يونس - أخبار كلمتك

حماس تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية بخان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - أعلنت حركة حـماس، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يغتال قياديين في حماس 

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس 

واستشهد 10 فلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط  قطاع غزة.

وقصفت مدفعية  جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية بعنف مناطق عديدة بمنطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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