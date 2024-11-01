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عقيد بالجيش الأمريكي: نعتزم استخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار ضد العدو - أخبار كلمتك

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عقيد بالجيش الأمريكي: نعتزم استخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار ضد العدو - أخبار كلمتك

عقيد بالجيش الأمريكي: نعتزم استخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار ضد العدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:56 مساءً - أفادت تقارير أمريكية بأن  الجيش الأمريكي يقوم بتطوير خطط لاستخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار مصممة لتعطيل أو تدمير الأجسام على الأرض.

الجيش الأمريكي يخطط لاستخدام بالونات طائرات بدون طيار

ووفق التقارير، فإن البالونات يمكن استخدامها لتدمير الأجسام الأرضية المرتبطة بالعمليات الفضائية للعدو، مثل أجهزة التشويش على الاتصالات ومحطات التحكم بـالأقمار الصناعية.

وأشارت التقارير إلى أن هذا المفهوم قدمه من قبل العقيد دونالد بروكس، قائد لواء الفضاء الأول بالجيش الأمريكي، في مؤتمر رابطة جيش الولايات المتحدة. 

 ضربات دقيقة بعيدة المدى وإجراء حرب بحرية

 ومن المحتمل أن تعمل البالونات متعددة الأدوار على ارتفاعات مختلفة وتؤدي أنواعًا متعددة من المهام، مما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها وتحييدها.

ويدعم بشكل مباشر جهود الجيش ووزارة الدفاع لتحسين القدرة على الصمود وجعل قواتنا أكثر فتكا".

ومن المخطط أن تكون البالونات قادرة على إجراء مراقبة واسعة النطاق، ودعم ضربات دقيقة بعيدة المدى، وإجراء حرب بحرية، وتوسيع شبكات الاتصالات وتوفير الوصول إلى تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، بالإضافة إلى حمل معدات فتاكة وغير فتاكة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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