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جيش الاحتلال يزعم اغتيال عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم اغتيال عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم اغتيال عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد 10 فلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط  قطاع غزة.

وقصفت مدفعية  جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية بعنف مناطق عديدة بمنطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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