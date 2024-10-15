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محلل سياسي يكشف الملف الأبرز لمحمد بن سلمان خلال زيارته لمصر - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف الملف الأبرز لمحمد بن سلمان خلال زيارته لمصر - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف الملف الأبرز لمحمد بن سلمان خلال زيارته لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:47 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 11:30 م 10/15/2024 11:30:48 PM

السيسي ومحمد بن سلمان،
السيسي ومحمد بن سلمان، كلمتك

قال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، إن المشكلات الكثيرة والصراعات التي تدور في المنطقة لا يجب أن توقف طموحنا نحو البناء والإعمار والازدهار والتنمية، مؤكدًا أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تهدف لمناقشة الكثير من الملفات السياسية الأمنية الاقتصادية الاستثمارية.

 

قضية أمن البحر الأحمر 

وأضاف «الشهري»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن من ضمن الملفات المهمة على قائمة الزيارة، قضية أمن البحر الأحمر التي تهم العالم كله وليس الدول المشاطئة للبحر الأحمر فقط، لأن البحر الأحمر ممر اقتصادي مهم، نظرا لأن 20% من التجارة العالمية تمر منه.

خطوط الملاحة واقتصاد العالم

وأكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية عالمية: «رأينا عمليات وجهود على استحياء من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك لم يقدموا المطلوب، مشيرا إلى أن وجود كيانات تعبث بالبحر الأحمر ما من شأنه أن يعرض الأمن الاقتصادي وخطوط الملاحة واقتصاد العالم للخطر، وقد نادت السعودية بضرورة إيجاد قوة عربية خاصة في أمن البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الجهود العالمية لم تنجح إلى حد ما في تأمين البحر الأحمر، وبالتالي أمن البحر الأحمر أصبح مسؤولية الدول المشاطئة له.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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