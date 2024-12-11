اكتشفوا كل جديد حول حقق حلمك وأكسب المليون … أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وشارك في سحب رأس السنة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - تحظى مسابقة الحلم بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي وذلك لما تقدمه من جوائز مالية ضخمة للفائزين من مختلف أنحاء البلاد، وبمشاركة مجموعة من الرعاة والمعلنين تم بث برنامج المسابقة على مدار سنوات طويلة واستطاع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ يرغب العديد من الأشخاص في تحقيق أحلامهم والتي تتنوع من بيت أحلام أو سيارة أو مبالغ مالية، وتقوم تلك المسابقة بتحقيق أحلامهم أسبوعيًا وشهريًا بالإضافة إلى المكافأة السنوية الكبرى والتي تصل إلى مليون دولار أمريكي.

مسابقة الحلم

يقدم الإعلامي المعروف مصطفى الأغا برنامج المسابقة عبر شبكة قنوات MBC الشهيرة، حيث يتم إجراء إتصالات هاتفية مع المشتركين من جميع أنحاء الوطن العربي للإجابة على أسئلة الحلقة أو لإعلامهم بفوزهم بالجائزة، إذ يمكنك التواصل مع البرنامج بشكل مباشر عبر أرقام الاتصال التي يتم طرحها على الشاشة أثناء بث البرنامج، كما يوجد طريقة أخرى للاشتراك في المسابقة وهي عن طريقة ارسال رسالة نصية تحمل كلمة “حلم” أو “dream” عبر الرقم المرادف لبلدك وسيتم الرد فورًا وتأكيد اشتراكك بمسابقة مصطفى الأغا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يتساءل العديد من الأشخاص عن أرقام الاشتراك في مسابقة مصطفى الأغا المميزة، وذلك للحصول على الجوائز المالية التي يتم تقديمها على مدار السنة، ومع اقتراب نهاية العام الجاري يطمح العديد منهم إلى الحصول على الجائزة الكبرى التي تقدر بمليون دولار أمريكي، توفر إدارة المسابقة إمكانية الاشتراك من جميع أنحاء العالم العربي عبر الرقم المرادف لبلدك، نوضح لكم ارقام الاشتراك الخاصة بكل بلد على النحو التالي: