اكتشفوا كل جديد حول سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في جميع الأسواق الاستهلاكية والسلع التموينية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - “بكام سعر طن الأرز الشعير اليوم” أصبحت الجملة البحثية التي تشغل جميع منصات البحث الإلكتروني، حيث يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية التي تعتمد عليها الحياة الاقتصادية، كما يعتبر الأرز الشعير أولى مراحل الارز الأبيض، وشهدت أسعار الأرز تراجعا أمس الثلاثاء 10 ديسمبر في الأسواق المحلية المصرية، مما جعل عدد كبير من المواطنين يبحث عن أخر تحديثات لسعر الأرز ولذلك لاعتباره عنصر أساسي داخل البيوت المصرية، كما يتميز الأرز بأهميته الحيوية في النظام الغذائي المصري و يعتمد عليه الكثيرون بشكل كبير، وسوف نوفر لكم أسعار الأرز اليوم من خلال موقعنا السطور الاتية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة داخل الأسواق: 14 ألف جنيه.

سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة داخل الأسواق: 16 ألف جنيه.

سجل اليوم سعر طن الأرز البلدي بنسبة كسر 5% داخل الأسواق: 21 ألف جنيه.

سجل اليوم سعر طن الأرز البلدي بنسبة كسر 3% داخل الأسواق: 23 ألف جنيه.

أسعار الأرز الأبيض اليوم الاربعاء

سجل سعر كيلو أرز الريزو عريض الحبة: 25 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض السائب ما بين 28 و30 جنيها.

كما سجل سعر كيلو أرز أكاديا عريض الحبة: 29 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز الذهبي كامولينو 3 في بطاقة التموين: 25 جنيها.

سجل سعر كيلو أرز لؤلؤة بنسبة كسر 10%: 24 جنيها.

أسعار السلع التموينية 2024