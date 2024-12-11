اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - تعتبر قناة عمر يزيد من القنوات التي حققت شهرة كبيرة و تركز على تقديم محتواها الترفيهي الذي يسعى إلى تلبية احتياجات الأطفال ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات.

قناة عمو يزيد

تعمل قناة عم يزيد بعرض محتوى يتماشي مع العادات والتقاليد الثقافية في العالم العربي، فهي تعرض مجموعة من البرامج التعليمية والأغاني وحصلت على شهرة واسعة في مختلف الدول العربية فالقناة تقدم برامج تعليمية وأناشيد وتعليم الأرقام والحروف.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات

كما انه يمكننا ان نستمتع بمحتوى القناة على النايل سات من خلال الاتي:

القمر الصناعي نايل سات

ترددها هو 10922

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب هو عمودي

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة هي HD

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكنا ان نشاهد محتواها على العرب سات من خلال الاتي:

التردد هو 10923

معامل الاستقطاب هو عمودي

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

الجودة هي HD.

معدل الترميز هو 27500

طريقة ضبط تردد قناة عمو يزيد

يمكنك الآن ضبط تردد قناة عمو يزيد وهي:

توجه إلى القائمة من خلال الريموت كنترول.

ثم اضغط على إعدادات.

اختر البحث اليدوي ومن ثم اضغط على إضافة تردد.

كتابة بيانات التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث وسوف تظهر القناة.

يمكنك حفظها على جهازك للاستمتاع بمشاهدة محتواها.

أهم برامج قناة عمو يزيد الجديدة