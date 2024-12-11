اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - تعد قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية التي تستهر خلال تلك الفترو والتي يفضل الكثير مشاهدة بل انها حصلت على سعبية كبيرة من قبل الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات.

قناة الفجر الجزائرية

هي تحظى بشعبية كبيرة لدى العديد من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمتاز بتنوع المحتوى الذي تقدمه القناة، حيث تشمل مجموعة من البرامج المميزة التي تلبي اهتمامات العديد من الفئات كما انها تعمل على القيام بتقديم مسلسلات تركية شهيرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية ويتم من خلال الاتي:

التردد: 12645.

استقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر عرب سات

يمكن مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر قمر عرب سات، من خلال الاتي:

التردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

كما انه يسهل علينا ضبط هذه الترددات على جهاز الاستقبال بكل سهولة: