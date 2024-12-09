اكتشفوا كل جديد حول حلويات شرقية … طريقة عمل البسبوسة المرملة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - يتساءل الكثير عن كيفية تحضير البسبوسة في المنزل، وهي من ضمن الحلويات المفضلة للكبار والصغار، ويتم تقديمها مع مشروب ساخن خلال فصل الشتاء ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل البسبوسة المرملة.

البسبوسة المرملة

تعتبر حلوى لذيذة للغاية، وغنية بالعناصر الغذائية للأطفال، كما انها من الحلويات المفضلة لدى كبار وصغار وانه يتم تحضيرها بسهولة وبدون اي وقت.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

يمكن تحضيرها من خلال عدد من المكونات والتي من بينها:

المكونات

سميد ناعم.

نصف كوب لبن.

السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب الزيت.

كوب زبادي.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

مكسرات للتزيين.

2 كوب ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

بعد ان تم الانتهاء من تحضير المكونات السابقة يتم القيام بالاتي:

تحضير الشربات من خلال القيام بتحضير حلة ووضع بها الماء و السكر والفانيليا ونقوم بالتقليب حتى يذوب المزيج.

يضاف عصير الليمون ونترك الوعاء قليلاً.

نضع فيه السميد والزبادي، ثم نحضر وعاء آخر ونضيف فيه الزيت والحليب.

نقوم بإضافة وعاء الحليب إلى السميد الذي جهزناه مسبقاً.

نضيف إلى وعاء السميد ملعقة من البيكنج بودر.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدًا.

ثم نأخذ صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبدة.

ثم نضيف إليها خليط البسبوسة.

يضاف لها المكسرات مثل البندق أو جوز الهند أو اللوز.

ثم نضع الصينية في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشراب البارد، ثم تُقدم بالصحة والعافية.

فوائد البسبوسة

تحتوي البسبوسة على العديد من الفوائد والتي من بينها: