تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والدهون نهائيًا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - يبحث عنها الكثير من السيدات وهي تنظيف البوتاجاز، خاصة عيون البوتاجاز التي تتعرض للدهون المتراكمة وتسبب الدهون والأوساخ على سطح البوتاجاز منظر غير مستحب للبض من خلال مقالنا سنتعرف على تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والدهون نهائيًا.

تنظيف عيون البوتاجاز

هناك حلولا مبتكرة لتنظيف عيون البوتاجاز بدون ان يتم بذل اي مجهود مما سيساعدك في الحفاظ على نظافة البوتاجاز عند تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة أو الملطخة بالدهون القديمة يتم تحضير مكوات سهلة من البيت.

تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والدهون

الفرك الشديد والتدليك غير عملي ومرهقا، ويمكن ان يتم التخلص من الدهون والتراكمات بسهولة دون الحاجة لجهد من خلال الاتي:

خلطة ملح الليمون وعصير الليمون

هي من ضمن الوصفات التي ينصح بها الكثير والتي لا تسبب ضرر بالبوتاجاز ويتم القيام بها من خلال الاتي:

المكونات

ملح طعام.

ملح ليمون.

نصف كوب من عصير الليمون.

صابون سائل.

وعاء مناسب للتنظيف.

طريقة التحضير

تحضير اناء ووضع كمية من الماء وضعيه على النار حتى يغلي.

يضاف الماء ملح الليمون، عصير الليمون، مع كمية من صابون التنظيف السائل.

ضعي عيون البوتاجاز المحروقة في الإناء مع المكونات المغلية.

اتركي العيون تغلي في المكونات لمدة ساعة على الأقل.

اطفئي النار وأخرجي العيون من الإناء.

اغسلي العيون جيدا باستخدام الماء الفاتر والصابون وسوف تلاحظي انه تم اختفاء الدهون وكافة الاوساخ.

خلطة الخل والكربونات

تعتبر من الوصفات التي تعمل على التخلص من الدهون والتي لا تحتاج لمكونات كثيرة وهي:

المكونات

عدد 3 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الكربوناتو.

ملح الطعام.

عصير 3 ليمونات

الخل الأبيض.

طريقة التحضير