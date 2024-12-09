اكتشفوا كل جديد حول استقبالها الأن … تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - قناة ماجد هي واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتوني مميز كما انها تتميز بعرضها العديد من البرامج ومن أبرز برامجها كرتون منصور الذي حقق شعبية واسعة بين الأطفال ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات.

قناة ماجد الفضائية

تعمل القناة على عرض البرامج المحبوبة في العديد من الأسر العربية بل انها تعمل على بث محتوى تعليميا وترفيهيا في آن واحد، ويمكننا استقبالها على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ماجد على نايل سات

تعتبر قناة ماجد قناة مجانية وغير مشفرة، ويمكننا ان نتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد على نايل سات، من خلال الاتي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد لقناة ماجد على عرب سات

يتمتع بتغطية واسعة ويمكننا ان نقةوم باستقبالها محتوى من خلال الاتي:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تثبيت قناة ماجد الفضائية على جهاز الاستقبال

يسهل علينا ان نقوم باستقبال تردد قناة ماجد الفضائية على جهاز الرسيفر الخاص بك، من خلال اتباع الاتي: