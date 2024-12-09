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استقبالها الأن …  تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول استقبالها الأن …  تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - قناة ماجد هي واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتوني مميز كما انها تتميز بعرضها العديد من البرامج ومن أبرز برامجها كرتون  منصور الذي حقق شعبية واسعة بين الأطفال ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات.

قناة ماجد الفضائية

تعمل القناة على عرض البرامج المحبوبة في العديد من الأسر العربية بل انها تعمل على بث محتوى تعليميا وترفيهيا في آن واحد، ويمكننا استقبالها على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ماجد على نايل سات

تعتبر قناة ماجد قناة مجانية وغير مشفرة، ويمكننا ان نتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد على نايل سات، من خلال الاتي:

  • التردد: 11411.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد لقناة ماجد على عرب سات

يتمتع بتغطية واسعة ويمكننا ان نقةوم باستقبالها محتوى من خلال الاتي:

  • التردد: 11804.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

كيفية تثبيت قناة ماجد الفضائية على جهاز الاستقبال

يسهل علينا ان نقوم باستقبال تردد قناة ماجد الفضائية على جهاز الرسيفر الخاص بك، من خلال اتباع الاتي:

  • قم بتشغيل جهاز الرسيفر والريموت الخاص به.
  • اضغط على زرالقائمة.
  • اختر خيار إضافة تردد جديد.
  • أدخل التردد الخاص على حسب القمر.
  • قم بإدخال معامل تصحيح الخطأ .
  • اختر الاستقطاب.
  • اضغط على زر بحث للبحث عن القناة الجديدة.
  • قم باختيارها حفظ لتثبيتها في قائمة القنوات الخاصة بك.
  • يسهل علينا ان نقوم بالاستمتاع بمحتوى القناة الذي ينمي الإبداع والتعلم لدى كافة الصغار والقيام بحفظها ضمن القنوات المفضلة لدينا لكي يتيح مشاهدتها في اي وقت.

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