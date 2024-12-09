اكتشفوا كل جديد حول تابع المحتوى الهندي … تردد قناة زي الوان 2025 HD على نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - يتم البحث من قبل الكثير عن تردد قناة زي ألوان حيث انها مفضلة من قبل محبي الدراما الهندية والتركية وتعد القناة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى متنوعا من المسلسلات الهندية والتركية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة زي الوان 2025 HD على نايل سات.

قناة زي الوان

تعرض برامجها بشكل مجاني تماما، دون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، كما انه يتم متابعة أحدث الأعمال التلفزيونية، على القناة وذلك من خلال اعلي جودة وبافضل صوت وصورة حيث انها تمتاز بعرضها العديد من المسلسلات المميزة والجديدة.

تردد قناة زي ألوان 2025 على النايل سات

يمكننا متابعة المسلسلات التركية والهندية و العديد من الأعمال المشوقة الأخرى، يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الاتي:

التردد: 11418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة زي ألوان 2025 على العرب سات

يمكنك استقبال قناة زي ألوان عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال الاتي:

التردد: 11862

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

خطوات استقبال تردد قناة زي ألوان على جهاز الاستقبال

يسهل علينا ان نقوم باستقبال قناة زي ألوان إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع الاتي: