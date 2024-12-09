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اليكم متي موعد امتحانات نصف السنة 2024/2025 العراق وزارة التربية العراقية توضح التوقيت الرسمي للأمتحانات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول اليكم متي موعد امتحانات نصف السنة 2024/2025 العراق وزارة التربية العراقية توضح التوقيت الرسمي للأمتحانات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات نصف السنة 2024/2025 العراق، فقد بدأت  وزارة التربية العراقية في الإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات نصف العام الدراسي، بهدف توضيح الرؤية  للطلاب وأولياء الأمور ليكونوا مستعدين للامتحانات ، واليكم المزيد من التفاصيل تابعونا.

متي امتحانات نصف السنة 2024-2025  في العراق

مواعيد امتحانات نصف السنة تتضمن كافة  المراحل الدراسية، بداية من المرحلة  الابتدائية التي تبدأ امتحاناتها من يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 على أن تنتهي في يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، وحتى الصف السادس الإعدادي فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية لتلك المراحل في يوم السبت الموافق 11 من يناير 2025 على؛ ن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

وفي سياق متصل كانت قد أوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الشفهية لجميع المراحل قبل أسبوع فقط من بدء الامتحانات التحريرية وستتم أثناء الدوام الدراسي.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024/2025 العراق

وفي السياق ذاته كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 2024/2025  في يوم السبت الموافق 3 مايو 2025، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

موعد العطلة الربيعيّة في العراق 2025

هذا ومن المفترض أن تبدأ العطلة الربيعية في العراق من  يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ وتستمر العطلة لمدة أسبوعين ويستأنف الدوام الرسمي في يوم الاربعاء الموافق ٥ / 2 / ٢٠٢٥

جهود الوزارة امتحانات نصف السنة 2024/2025 العراق

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية كافة جهودها لتأمين امتحانات نصف السنة 2024/2025، حيث ستبدأ قريبا في تجهيز لجان الامتحانات على اكمل وجه لتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، كما سيتم تجهيز لجان الكنترول ليتم العمل على تصحيح أوراق الاجابات اول بأول للعمل على الإسراع في ظهور نتائج الطلاب..

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