اكتشفوا كل جديد حول غرامات مالية كبيرة.. الكهرباء تنشئ حملات مشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر.. خلي بالك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مكافحة سرقة التيار الكهربائي لما لها من تأثير سلبي على كفاءة شبكة الكهرباء، إذ كانت من الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار في الأشهر الأخيرة، وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة حملات تفتيشية على العدادات الكودية مسبقة الدفع للحد من المخالفات والتأكد من صحة استهلاك الكهرباء، خاصة للمستهلكين الذين يظهر استهلاكهم منخفضًا بشكل غير مبرر مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية في المنازل أو المنشآت التجارية.

سرقة التيار الكهربائي

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن الهدف من التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع هو القضاء تمامًا على سرقة التيار الكهربائي، ورغم ذلك، تم رصد محاولات للتلاعب بالعدادات بسبب قلة المتابعة المنتظمة من محصلي الفواتير أو ضعف الرقابة من شركات توزيع الكهرباء.

وأكد المصدر أن الحملات التفتيشية تركز على الوحدات السكنية التي يظهر فيها استهلاك الكهرباء منخفضًا بشكل غير منطقي مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية، مثل المنازل التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية أخرى، ومع ذلك لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه.

عقوبات التلاعب بسرقة التيار الكهربائي

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة على كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع سرقة التيار الكهربائي، سوف نتعرف الآن على عقوبة التلاعب بسرعة التيار الكهربائي، حيث أشار المصدر إلى أنه في حال اكتشاف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تتضمن تحرير محاضر وتطبيق غرامات مالية كبيرة، وكانت الحكومة قد اتخذت قرارًا في أغسطس الماضي بزيادة هذه الغرامات بشكل ملحوظ.

وذلك بهدف تعزيز ردع المخالفين والمساهمة في مكافحة سرقة التيار، كما تم تزويد الفرق الفنية المختصة بكشف سرقة التيار بالأدوات والتقنيات الحديثة للتعامل مع التلاعب، سواء داخل العدادات أو في التوصيلات الكهربائية في المنشآت.