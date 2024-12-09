اكتشفوا كل جديد حول بدأ العد التنازلي .. كم باقي علي صرف حساب المواطن ديسمبر 2024 الدفعة 85 ورابط الاستعلام عنها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - يتساءل الكثيرون في المملكة العربية السعودية الآن عن كم باقي علي صرف حساب المواطن ديسمبر 2024 الدفعة 85، وهو أحد الأسئلة المتكررة كل شهر، وخاصة من المواطنين المستحقين لصرف دعم البرنامج والذين يقترب عددهم من 11 مليون مستفيد، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على توفير كافة المستحقات المالية لتصل للمستحقين في م اعيدها الثابتة، وتقدر قيمة المستحقات بحوالي 3.5 مليار ريال تصرف بشكل شهري، وإليكم باقي التفاصيل.

كم باقي علي صرف حساب المواطن ديسمبر 2024 الدفعة 85

في ظل كثرة التساؤلات من قبل المستفيدين عن موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر الجاري 2024 الدفعة 85، حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على تكثيف جهودها لينزل الدعم في مواعيده الثابتة والتي كانت قد حددتها الوزارة من قبل، وهي اليوم العشر من كل شهر ميلادي، وفي سياق متصل، اهتمت الوزارة بتوضيح حقيقة الشائعة التي انتشرت مؤخرا فيما يخص تبكير موعد الصرف، و أكدت أنه سيتم الصرف في يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024.

الاستعلام عن حساب المواطن ديسمبر 2024

يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن الرواتب الشهرية الخاصة بدعم حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لحساب المواطن

ومن ثم ادخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد ثم الضغط على تسجيل الدخول

يقوم المستعلم بعد ذلك بتحديد الدفعة الذي يريد الاستعلام عنها ..

وفي الخطوة التالية يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة

وفي النهاية يقوم بالضغط على زر الإستعلام

وجدير بالذكر أنه أتاح البرنامج فرصة لتقديم طلب اعتراض في حالة ظهور رسالة تشير إلى عدم أهلية المتقدم، حيث يتم تقديم الاعتراض من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الصفحة الرئيسية للبرنامج،ويتعين على المتقدم رفع كافة المستندات التي تثبت استحقاقه ليتمكن من صرف الدفعة المقبلة، بعد ان يتم مراجعة دراسة طلبه بعناية.