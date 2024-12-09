اكتشفوا كل جديد حول كيلو السكر بكم انهاردة؟ سعر السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - دائماََ يهتم المواطنين في مصر بمتابعة أسعار السكر يومياََ وأسعار السلع الغذائية الأخرى أيضاََ، حيث تكون هذه السلع عنصر أساسي في كل منزل، ولقد كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين، وتزايدت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن معرفة أسعار السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم سعر كيلو السكر اليوم في مصر.
سعر السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
وطبقاََ لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر اليوم في مصر وصل لحوالي 35 وحتى 37 جنيه وذلك باختلاف المناطق، فهناك أماكن تقوم ببيع كيلو السكر بحوالي 50 و 60 جنيه وهذا على حسب نوعه، بينما يبلغ سعر سكر التموين لحوالي 12.6 جنيه مصري للكيلو الواحد طبقاََ لأسعار التموين.
أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
وبعد أن عرضنا لكم سعر كيلو السكر اليوم في مصر، سوف نطلعكم على أسعار بعض السلع الأخرى:
- وصل اليوم سعر كيلو العدس المعبأ لحوالي 64.78 جنيه.
- بينما بلغ اليوم سعر البيض البلدي لحوالي 6.39 جنيه البيضة الواحدة.
- ويكون سعر لتر زيت الذرة اليوم حوالي 113.07 جنيه.
- ووصل سعر كيلو اللحوم اليوم حوالي 425.18 جنيه.
- بينما يبلغ سعر كيلو اللحوم الدواجن اليوم حوالي 101.73 جنيه.
- بينما يصل سعر كيلو الأرز السائب اليوم حوالي 26.57 جنيه.
- بينما يكون سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم حوالي 124.18 جنيه.
- وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم حوالي 34.03 جنيه.
- ويصل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم حوالي 27.55 جنيه.
- ويبلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم حوالي 32.12 جنيه.
- بينما يبلغ سعر كيلو اللبن السائب اليوم حوالي 30.21 جنيه.
- ووصل سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم حوالي 95.58 جنيه مصري.
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