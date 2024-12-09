اكتشفوا كل جديد حول كيلو السكر بكم انهاردة؟ سعر السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - دائماََ يهتم المواطنين في مصر بمتابعة أسعار السكر يومياََ وأسعار السلع الغذائية الأخرى أيضاََ، حيث تكون هذه السلع عنصر أساسي في كل منزل، ولقد كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين، وتزايدت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن معرفة أسعار السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم سعر كيلو السكر اليوم في مصر.

سعر السكر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

وطبقاََ لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر اليوم في مصر وصل لحوالي 35 وحتى 37 جنيه وذلك باختلاف المناطق، فهناك أماكن تقوم ببيع كيلو السكر بحوالي 50 و 60 جنيه وهذا على حسب نوعه، بينما يبلغ سعر سكر التموين لحوالي 12.6 جنيه مصري للكيلو الواحد طبقاََ لأسعار التموين.

أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

وبعد أن عرضنا لكم سعر كيلو السكر اليوم في مصر، سوف نطلعكم على أسعار بعض السلع الأخرى: