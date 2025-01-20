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الدوري السعودي، أهلي جدة يحقق فوزا ثمينا على الاتفاق بهدفين لهدف - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، أهلي جدة يحقق فوزا ثمينا على الاتفاق بهدفين لهدف - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، أهلي جدة يحقق فوزا ثمينا على الاتفاق بهدفين لهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:25 مساءً - الدوري السعودي، انتهت مباراة الاتفاق السعودي أمام أهلي جدة بفوز الأخير بهدفين مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إيجو، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

سجل هدف أهلي جدة الأول اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 63 عزز البرازيلي روبيرتو فيرمينو تقدم الأهلي بالهدف الثاني

فيما سجل جورجينيو فينالدوم هدف الإتفاق في الدقيقة 1+ 90'

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق بملعب ايجو ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

الإتفاق السعودي، كلمتك
الإتفاق السعودي، كلمتك

موعد مباراة الاتفاق أمام الأهلي

وانطلقت صافرة انطلاق مباراة الاتفاق أمام الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ايبانيز، الكسندر، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، توني.

تشكيل الإتفاق أمام أهلي جدة

أما فريق الإتفاق السعودي فدخل المباراة بتشكيل يضم كل من:

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ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة يتواجد أهلى جدة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة. 

يذكر أن مباراتي الاتفاق وأهلي جدة في جولتي الذهاب والإياب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي قد انتهتا بالتعادل 0-0 و2-2 بين الطرفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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