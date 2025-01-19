مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:40 صباحاً - الدوري الإنجليزي، تشهد مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن الجولة الـ 22 والتي انطلقت أمس السبت بعدد 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports 2

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports 1

نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون- 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 - عبر قناة beIN Sports 1

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، للعودة إلى طريق الفوز من جديد، حينما يواجه مضيفه إبسويتش تاون، اليوم الأحد، بعدما اكتفى بالتعادل مع برينتفورد في المرحلة الماضية.

وكان السيتي يسعى إلى مواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مباراته مع برينتفورد، لكن جاءت نتيجة التعادل لتشكل لطمة لآمال المدرب بيب جوارديولا، في أن يكون ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة على الأقل.

ولن يكون إبسويتش لقمة سائغة أمام السيتي، حيث لن يكون أمامه خيار آخر سوى الفوز أو حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، لا سيما في ظل صراعه من أجل تجنب الهبوط.

ويحتل إبسويتش، المركز 18 برصيد 16 نقطة، حيث اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط هذا الموسم، فيما حقق 7 تعادلات وتلقى 11 خسارة، لكنه رغم ذلك لديه أمل البقاء في البطولة.

وسيكون نوتنجهام فورست على موعد مع مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه ساوثهامبتون، اليوم بعدما وضع فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو نفسه كأحد فرق المقدمة بالمسابقة هذا الموسم، وهو ما أنعش آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نوتنجهام المركز الثالث حاليا برصيد 41 نقطة، عقب تحقيقه 12 فوزا و5 تعادلات و4 هزائم، في حين يقبع ساثهامبتون في مؤخرة الترتيب برصيد 6 نقاط، ليصبح أبرز المرشحين لتوديع البطولة.

كما يلتقي مانشستر يونايتد، صاحب المركز 12 برصيد 26 نقطة، مع ضيفه برايتون، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بينهما.

كما يلعب نيوكاسل، صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، مع ضيفه بورنموث، حيث يسعى الأول لاستمرار انتفاضته وتحقيق فوزه السابع على التوالي.

ولم يعرف نيوكاسل سوى نغمة الفوز في البطولة منذ خسارته 2-4 أمام مضيفه برينتفورد في السابع من ديسمبر الماضي، لكن بورنموث، صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة، سيحاول عرقلة تلك الانتفاضة، لاسيما وأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة.

كما يلعب إيفرتون مع توتنهام اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 22 من البريميرليج.

مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا (انتهت)

الأحد 19 يناير

نوتيتجهام فورست ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً

إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً

الإثنين 20 يناير

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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