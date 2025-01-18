الرياضة - 03:21 - «أبويا في ذمة الله».. ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:21 مساءً - ياسمين عبد العزيز.. توفي منذ قليل والد الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم السبت 18 يناير 2025، حيث أعلنت الفنانة خبر الوفاة منذ قليل.

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله».

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنانة ياسمين عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن تقديم واجب العزاء منهم الفنانة حنان ترك التي علقت على منشورها وكتبت: الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلبك وقلوب كل أحبابه اللهم آمين يا رب.

وكتبت أيتن عامر: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له.

وكتبت مي سليم: البقاء لله.

وتقدم لها الفنان شيكو بخالص التعازي وكتب: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ياسمين عبد العزيز في فيلم زوجة رجل مش مهم

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز، للعودة إلى السينما من جديد من خلال مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم» بالتعاون مع الفنان أكرم حسني خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا حيث يشهد عودتها من جديد.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم»، قائلة: «بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي "زوجة رجل مش مهم"، بإذن الله».