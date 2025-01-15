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ريال مدريد يرفع الراية البيضاء في صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يرفع الراية البيضاء في صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

ريال مدريد يرفع الراية البيضاء في صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:45 مساءً - استسلم ريال مدريد، مؤقتا، في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويرفض كل محاولات التجديد مع الريدز حتى الآن.

ريال مدريد يستسلم 

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا توجد فرص تقريبًا لإبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرفض ليفربول التفريط في أرنولد حاليا، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولا يزال يأمل تجديد عقد اللاعب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في يوليو المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.

وأوضحت أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، لن يجبر النادي على تركه، ويرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قرارا غير صائب.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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