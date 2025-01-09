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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية بعد الفوز على أبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية بعد الفوز على أبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية بعد الفوز على أبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:35 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في مباراة لم يتحدد موعدها حتى الآن.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

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تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

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تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الزمالك

حراسة المرمى: السيد الصاوي.

خط الدفاع: أحمد عادل  – محمود علاء – محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم: هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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