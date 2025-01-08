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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:45 مساءً - دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم الأربعاء، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم بدوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول اسيوط 1-0 

طنطا ضد ديروط 0-0 

نتائج مباريات الإثنين في دوري المحترفين  

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.

 

نتائج مباريات الأحد في دوري المحترفين 

وكان وادي دجلة فاز على أسوان بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام بالجولة السادسة عشرة لدوري المحترفين.


وعلى صعيد متصل نجح نادي المنصورة في تخطي راية بهدفين دون مقابل في نفس الجولة ليصل للنقطة 14 في المركز الـ17، بينما توقف رصيد راية عند النقطة 16 في المركز الـ 14.

كما تعادل بروكسي مع الداخلية 1-1، ليصل إلى النقطة 27 محتلا المركز الرابع بينما يحتل الداخلية المركز الـ11.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 1-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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