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فاركو يفوز على الترسانة 1/3 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

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فاركو يفوز على الترسانة 1/3 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

فاركو يفوز على الترسانة 1/3 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:00 مساءً - انتهت مباراة فريقي فاركو ضد الترسانة بنتيجة 1/3 لفاركو، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق فاركو لدور الـ16.

سجل أهداف فاركو في مرمى الترسانة، أحمد شريف وعمر رضا وباباكار نداي، بينما سجل مازن خالد هدف الشواكيش الوحيد.

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تشكيل فاركو ضد الترسانة

بدأ فريق فاركو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: أبوبكر نداي - أحمد جمال  -  سيف الله الإمام - جابر كامل.

خط الوسط: محمود جهاد – بنجامين إيونك – محمد فخري – محمد عز الدين.

خط الهجوم: عمرو رضا – أحمد شريف.

تشكيل الترسانة أمام فاركو

وبدأ الترسانة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر ساجد.

خط الدفاع: علي بسيوني – محمد صبري – هشام محمد رشدي  - خالد مسعد.

خط الوسط: نادر رمضان – كريم خميس – عمر طارق السعيد  – مصطفى ضاحي.

خط الهجوم: محمد ناجح – أحمد الصعيدي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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