علي ماهر يستعد لمواجهة الأهلي بتحليل مباريات الفريق الأحمرعن طريق الفيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - طلب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز مجموعة من مباريات فريق الأهلي الأخيرة بالفيديو.

وبالفعل قام الجهاز الإداري بتجهيز أبرز مباريات الأهلي الأخيرة على أن يقوم بتسجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال اليوم.

ومن المنتظر أن يشاهد علي ماهر تلك المباريات برفقة الجهاز المعاون لدراسة الفريق الأحمر جيدا وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق قبل مواجهته الخميس القادم.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساءً الخميس القادم على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موقف المصري في الدوري

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الدوري المصري، تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي ضد إنبي - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش ضد الزمالك - 8 مساءً .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 5 مساءً .. ستاد الإسماعيلية

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً .. ستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب

بتروجت ضد الجونة - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان

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