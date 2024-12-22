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الأهلي يستعد لإعلان أحمد أبو الوفا مُعدًّا نفسيًّا للفريق - أخبار كلمتك

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الأهلي يستعد لإعلان أحمد أبو الوفا مُعدًّا نفسيًّا للفريق - أخبار كلمتك

الأهلي يستعد لإعلان أحمد أبو الوفا مُعدًّا نفسيًّا للفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً - قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك استقرار على إعادة احمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي السابق للعمل من جديد ضمن الجهاز الفني بعد اعتذاره في وقت سابق.

وأضاف: أبو الوفا عقد اجتماعًا مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وجرت بعدها عدة اتصالات شهدت الاتفاق علي عودته على أن يكون الإعلان عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الي ستاد القاهرة في الرابعة والنصف عصرا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة اليوم.  

 

ويفتح ستاد القاهرة أبوابه للجماهير في الواحدة ظهر اليوم استعدادًا للتواجد من أجل حضور مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المرتقبة في السادسة مساء اليوم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.  

كما يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.  

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري 

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلًّا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.  

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف داخل فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة اليوم الأحد. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة واشرف داري ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم تشهد إعلان تشكيل المباراة ومراجعة التعليمات الأخيرة. 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط.

2-  الأهلي 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد 3 نقاط.

4- ستاد أبيدجان نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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