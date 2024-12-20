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مران الأهلي مفتوح غدًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

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مران الأهلي مفتوح غدًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

مران الأهلي مفتوح غدًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - يخوض  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مرانه الأخير غدًا السبت استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏
من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على ستاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة بعد غد الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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