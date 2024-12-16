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رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

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رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد 

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس

وشهدت القائمة غياب عدد من نجوم الفريق أبرزها رمضان صبحي وماييلي وشريف اكرامي من قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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