الدوري الإنجليزي، إبسويتش تاون يخطف فوزا مثيرا 2-1 أمام وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة وولفرهامبتون أمام ضيفه إبسويتش تاون بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولينكس ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف ابسويتش تاون اللاعب مات دوهيرتي في الدقيقة 15، فيما أدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 72 عن طريق ماتيوس كونها، وفي الدقيقة 90 خطف تايلور هدف الفوز الغالي لصالح إبسويتس تاون ليحسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وشارك اللاعب المصري سام مرسي ضمن التشكيلة الأساسية لفريق إبسويتش تاون.

إبسويتش تاون، كلمتك

سام مرسي لاعب إبسويتش تاون

في سياق آخر، وعلى الرغم من تساؤل الجماهير ومحللي كرة القدم “أين سام مرسي من منتخب مصر” وهناك أصوات تعلو بانضمام اللاعب ومنحه فرصة ثانية مع الفراعنة، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة سام لصفوف الفراعنة.

وأكد حسام حسن في أكثر من تصريح بأنه لا يفكر في سام مرسي على الإطلاق واللاعب خارج حساباته وذلك بسبب عدم إتقان اللغة العربية وهو ما يجعله غير متجانس مع اللاعبين.

سام مرسي

كما اعترف حسام حسن بأنه من الصعب انضمام سام مرسي بسبب عامل السن خاصة أنه يفضل الاعتماد على لاعبين أصغر سنًّا.

ولم ينضم سام مرسي إلى منتخب مصر، منذ آخر ظهور عام 2018 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ووصلت مدة غياب سام مرسي عن الانضمام إلى منتخب مصر، إلى 5 سنوات و9 أشهر؛ حيث أن آخر ظهور كان يوم 16/11/2018، وكان على مقاعد البدلاء في مباراة تونس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.