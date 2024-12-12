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تشيلسي يفوز على أستانا 1/3 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشيلسي يفوز على أستانا 1/3 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستانا 1/3 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على أستانا الكازاخستاني بنتيجة 3-1 ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

مباراة تشيلسي وأستانا 

أحرز ثلاثية تشيلسي مارك هدفين في الدقيقة 14 و19 وريناد في الدقيقة 40. 

وأحرز هدف أستانا توماسوف في الدقيقة 45.

تشكيل تشيلسي وأستانا 

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: جورجنسين.

خط الدفاع: أتشامبيونج، ديساسي، توسين، فيجا. 

خط الوسط: راك ساكي، ديوسبري هال، جويو.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، تشكوميكا، جيورجي.

تشكيل أستانا:

مهاجم تشيلسي يقتحم تاريخ المسابقات الأوروبية

قاد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، فريقه تشيلسي، لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه خارج أرضه على هايندهايم الألماني 2-0 بالجولة الماضية.

وسجل نكونكو، الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يعزز ميخايلو مودريك، تقدم فريقه اللندني في الدقيقة 86.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نكونكو بات أول لاعب يسجل بقميص تشيلسي في أول 4 مباريات له بإحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبشكل عام، أصبح نكونكو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية للفريق اللندني، منذ مواطنه أوليفييه جيرو بموسم 2018-2019.

وسجل الدولي الفرنسي 5 أهداف وصنع آخر في أول 4 جولات من دوري المؤتمر هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بالتساوي مع أفيميكو بولولو، نجم جاجيلونيا البولندي.

يذكر أن نكونكو سجل 11 هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته في 19 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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