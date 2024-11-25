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الرياضة - 11:02 - وسط حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:02 - وسط حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:02 - وسط حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء وفا- بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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