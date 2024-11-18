الرياضة - 06:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي عند 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حالة من الاستقرار عند نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ سعره نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في المصرف المتحد نحو49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.