دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخصسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي عند 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حالة من الاستقرار عند نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ سعره نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في المصرف المتحد نحو49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عبد الجليل: أتمنى أن ينجح أبوريدة في تعديل مسار قطاعات الناشئين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق