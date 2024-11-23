فرص منتخب الشباب للتأهل لكأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - دورة شمال إفريقيا للشباب، يستعد منتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي للمواجهة الهامة أمام تونس في الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

فرص منتخب الشباب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية

ومن المفترض أن يصل منتخب الشباب لـ7 نقاط، ولكن يحتاج الفراعنة خسارة المنتخب الجزائرى في مباراة أو التعادل سواء أمام تونس أو ليبيا حتى لا يصل إلى 8 نقاط حال الفوز في آخر مباراتين له.



وفي حالة تعادل المنتخب أمام توني في المباراة المحدد لها يوم الأربعاء المقبل سيصل رصيد الفراعنة لـ5 نقاط وفى هذه الحالة يحتاج خسارة تونس ضد الجزائر ثم فوز ليبيا على الجزائر في المباراة الختامية مع تعثر الفريق الليبي ضد المغرب، ليتجمد رصيد تونس عند 4 نقاط، وليبيا عند 3 نقاط، ويصل الجزائر لـ5 نقاط وهو نفس رصيد الفراعنة ويحسم فارق الأهداف المتأهل من الفراعنة أوالجزائر.



أما في حال الخسارة من تونس كلمتكقف رصيد مصر عند 4 نقاط وتفقد أمل الصعود لـ كأس أمم أفريقيا، إلا في حالة واحدة وهى أن تستضيف مصر البطولة على أرضها وتشارك بصفتها المستضيف حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وتقام مباراة مصر وتونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وحقق منتخب مصر للشباب أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.



الجزائر تتعادل مع المغرب

ونجح منتخب الجزائر في إيقاف انتصارات المنتخب المغربي في تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005 المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وانتهت مباراة منتخب الشباب الجزائري أمام نظيره المغربي بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الجزائر بهدف في الشوط الأول، ثم أدرك منتخب المغرب التعادل في الشوط الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

ترتيب المنتخبات الخمس بعد انتهاء الجولة الثالثة

الأول: المغرب 7 نقاط - 3 مباريات

الثاني: مصر: 4 نقاط - 3 مباريات

الثالث: تونس - 3 نقاط - مباراتين

الرابع: الجزائر - نقطتين - مباراتين

الأخير: ليبيا - بدون نقاط - مباراتين

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في أول جولتين على حساب منتخبي مصر وتونس، ثم تعادل أمام الجزائر في لقاء اليوم، ويتبقى له مباراة أمام ليبيا في الجولة الأخيرة، ويتصدر حاليا صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.

في المقابل، فإن المنتخب الجزائري تجمد رصيده عند نقطتين فقط، جمعهما من التعادل في مباراتين فقط خاضهما حتى الآن أمام مصر وانتهت 1-1 وأمام المغرب اليوم وانتهت بنفس النتيجة.

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