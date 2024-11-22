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القادسية يفوز على النصر 2-1 ويوقف انتصاراته بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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القادسية يفوز على النصر 2-1 ويوقف انتصاراته بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القادسية يفوز على النصر 2-1 ويوقف انتصاراته بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - تعرض فريق النصر للخسارة أمام نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

افتتح التسجيل للنصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32، فيما تعادل جوليان أندريس للقادسية في الدقيقة 37، قبل أن يسجل المهاجم الجابوني هدف فوز القادسية بالدقيقة 50.

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تشكيل النصر لمواجهة القادسية 

وبدأ النصر أمام القادسية كالتالي:

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ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، فيما يحل القادسية في المركز الخامس برصيد 20 نقطة. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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