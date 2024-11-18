الرياضة - 11:08 - بعد النصر للسيارات.. كامل الوزير يعيد شركة «النصر للمسبوكات» لعصرها الذهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءًا موسعا مع العاملين بشركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعي كبير داعم للاقتصاد القومي، وإعادتها لعصرها الذهبي في تغطية احتياجات الصناعة المحلية.

يأتي ذلك بعد عودة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد بعد توقف دام سنوات في صناعة السيارات، وهي خطوة تجعل مصر على طريق الصناعة المحلية من جديد لتلبية احتياجات المواطن، والعمل على الحد من الإستيراد.

جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم، والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وإبراهيم الشهباني نائب محافظ الجيزة، ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة.

الوزير: أنقل لكافة العاملين بالشركة تحيات الرئيس، ودعمه اللا محدود لهم لإعادة تشغيل الشركة

نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن الرئيس أكد في رسالته للعاملين بأن مصر للمصريين وأنها تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة، و تقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الاقتصاد القومي

وقال الوزير، إن لقائي اليوم مع العاملين بحضور وزير العمل ونائب محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات المعنية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة، واستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن، ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل، خاصة وأن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها يجعل من الأهمية بمكان إعادة تشغيل الشركة بكل قوة، وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.

اتفاق بين النصر للمسبوكات واتحاد العاملين المساهمين بالشركة لتوفير مصادرالتمويل اللازمة لتحقيق الطاقة الانتاجية القصوى وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة وكافة المساهمين للنهوض بها، وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، حيث شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والحضور توقيع اتفاق بين الشركة، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، يتضمن التزام الشركة بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام اللا زمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.

أكد الوزير أنه سيتم من اليوم توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع بدءًا من غداً لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل و إقامة مصنع آخر مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وبما يساهم في توفير آلاف فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني

كامل الوزير: نعمل على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

لفت الوزير، إلى أن إعادة تشغيل الشركة من جديد سيعود بالنفع على كل من الدولة والعمال، الذين سيتم إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية، مؤكدا أنه لم يتم التفريط في أي عامل، بل سيتم دعم كافة العاملين، مشيرا إلى أنه على أن كل عامل أن يؤدي المهام الموكله إليه وفقاً للكارت الوظيفي المخصص لوظيفته، وضرورة الالتزام في العمل ومواعيد الحضور والانصراف، وأنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن العاملين سيحصلون على أرباح في حالة تحقيق الشركة للأرباح، والحافز لمن يستحق، كما أن مجلس الإدارة سيتكاتف مع العمال للعمل علي مدارالساعة لإعادة الشركة كسابق عهدها صرحا صناعيا كبيرا والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وإثابة المجتهدين، فالكل يقف وراء العاملين بالمصنع للانطلاق بقوة، كما تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مع بداية هذا الأسبوع، ستنطلق شركة النصر للمسبوكات بكل قوة للإنتاج مرة أخرى.

أكد الوزير أنه سيقوم بعمل زيارات دورية للاطمئنان على سير العمل بالشركة ولقاء العاملين بها.

واستمع الوزير إلى العاملين بالمصنع الذين قدموا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه لإعادة تشغيل الشركة مؤكدين أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير العمل والمسئولين بكافة الجهات اليوم، يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الشركة وعمالها، مؤكدين أن هذه الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة في عمال المصنع، هي محل تقدير واعتبار وأن الكل سوف يتسابق للعمل على مدار الساعة والإنتاج معاهدين الشعب المصري بأن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة حقيقية للمصنع لكي يعود صرحا عملاقا من جديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وعدم التفريط في قلاع مصر الصناعية و تماشياً مع النهج الوطني للدولة بتحقيق حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والتي تساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وفى ضوء خطة وزارة الصناعة الرامية الى حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعادة تشغيلها من جديد لتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

جديرٌ بالذكر أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويبلع عدد العاملين بمصنعيها فى طناش و الإسكندرية ١٣٤٢ عامل، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.