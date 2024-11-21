على رأسها ليفربول، 4 مواجهات من العيار الثقيل تنتظر مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، بعد غد السبت، في قمة الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وينتظر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني 4 مواجهات قوية من العيار الثقيل بعد التوقف الدولي وهي توتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ويوفنتوس الإيطالي في دوري ابطال أوروبا.

عودة 6 لاعبين لمانشستر سيتي

وفقًا لما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيستعيد 6 لاعبين أمام توتنهام من قائمة المصابين التي وصلت إلى 9 قبل فترة التوقف الدولي المنتهية، وهو ما يعد بمثابة دفعة معنوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا قبل قمة توتنهام المرتقبة.

وأضافت: "جوارديولا سيستعيد السداسي فيل فودين وجيريمي دوكو ومانويل أكانجي وجون ستونز وروبن دياز وماتيوس نونيز على الترتيب ضد توتنهام".

أكدت تقارير إعلامية أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا حتى عام 2026.



وأكملت الصحيفة: "من المتوقع عودة ناثان آكي لدعم دفاع السيتي ضد فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا 26 نوفمبر، وأوسكار بوب أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 19 يناير 2025، بينما لا يزال الغموض يحيط بموعد عودة جاك جريليتش، بالإضافة إلي رودري لاعب وسط السيتي ومنتخب إسبانيا، الذي انتهى موسمه مع الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلفًا لفريق ليفربول المتصدر برصيد 28 نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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