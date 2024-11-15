اسيست يفوز على حلوان في دوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - انتهت مباراة اسيست ونادي حلوان القبلية ضمن مباريات الأسبوع الثالث في المجموعة الثالثة لمهرجان البراعم دوري منطقة القاهرة مواليد 2015 لموسم 2025/2024 بفوز اسيست بهدفين مقابل هدف لفريق حلوان، وأحرز الهدفين اللاعب حازم محسن.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي زد في التجمع الخامس، وضمت قائمة فريق اسيست اللاعبين يوسف إبراهيم، يونس خالد، علي عصام، محمد أسامه، ومصطفي محمود، آسر طارق، مروان عبد السميع، محمد معتز، عابد محمود، مالك حسام، حازم محمد، عبد الرحمن أحمد، سليم محمد عبد الرحمن، زين صابر، ومراد إسلام، عبد الرحمن السيد، يوسف هاني.



وضم الجهاز الفني لفريق اسيست، الأشراف الفني الكابتن محمد عبداله، ومدرب عام الكابتن علاء محمد، طبيب الفريق أيمن حمدى هلال، والكابتن سلمى سامح إداري الفريق، والمدير الإداري الكابتن حسام مرسي.



وتضم المجموعة الثالثة كلا من أندية الأهلي ب وأكاديمية زد، والنصر للصلب، والظاهر، وحلوان القبلية، والماظة، وأسيست، وهليوبوليس ب، وايزي سبورت، والجونة ب، والنصر ب.

ويلتقي غدا السبت ضمن مباريات المجموعة فريقي الأهلي ب ونادي هليوبوليس ب، في حين تستكمل باقي مباريات المجموعة يومي الجمعة والسبت كل أسبوع.

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