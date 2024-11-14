الرياضة - 10:03 - سعر الدولار في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس، سجل نحو 49.26 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس، سجل نحو 48.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الخميس، سجل نحو 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، سجل نحو 49 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع.