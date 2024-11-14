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الرياضة - 10:03 - سعر الدولار في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:03 - سعر الدولار في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:03 - سعر الدولار في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس، سجل نحو 49.26 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس، سجل نحو 48.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك القاهرة

- سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الخميس، سجل نحو 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الخميس، سجل نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، سجل نحو 49 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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